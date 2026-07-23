Trump: SAD će smatrati Iran odgovornim ako Huti napadnu brodove Velika vojna kazna bit će nanesena Iranu ako Huti napadnu komercijalne brodove, kaže američki predsjednik

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u četvrtak da će Washington smatrati Teheran odgovornim ukoliko jemenska grupa Huti napadne komercijalne brodove.

„Prije godinu dana, Sjedinjene Američke Države su snažno napale Hute zbog njihovog ometanja trgovine i komercijalnih tokova pucajući na brodove“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

„Od tada, i tokom našeg sukoba s Iranom, ponašali su se vrlo odgovorno. Nažalost, sada ponovo počinju, pucajući sinoć na dva saudijska broda“, dodao je.

„Neka ova ISTINA posluži kao poruka da će, ako to ponovo učine, SAD smatrati Iran odgovornim, jer su Huti posrednici i/ili saveznici Irana, te će Iranu biti nanesena velika vojna kazna, kao i samim Hutima, kojima sam veoma razočaran jer su se do sada ponašali vrlo profesionalno i pametno.“

Njegove izjave uslijedile su nakon što je jemenska grupa Huti ranije u četvrtak saopštila da je izvela vojnu operaciju ciljajući dva saudijska naftna tankera balističkim i krstarećim raketama, kao i dronovima.

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u četvrtak da bi Huti trebali „ostati po strani“ u sukobu s Iranom, tvrdeći da ih je Teheran „uvukao“ u rat na Bliskom istoku.

„Nadam se da će stati. Ne bi to trebali raditi. Iranci su ih uvukli u ovo“, rekao je Rubio novinarima.