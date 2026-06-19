Američki predsjednik tvrdi da Izrael slijedi njegove naredbe i kaže da bi bez njegove podrške bio potpuno uništen

Trump rekao da SAD mora držati Netanyahua pomalo razumnim kada je riječ o Libanu Američki predsjednik tvrdi da Izrael slijedi njegove naredbe i kaže da bi bez njegove podrške bio potpuno uništen

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države moraju držati izraelskog premijera Benjamina Netanyahua “pomalo razumnim“ kada je riječ o Libanu.

Opisujući njihov odnos dobrim“, Trump je u dijelu intervjua za “Axios“, objavljenom u petak, rekao da može kontrolirati izraelske vojne aktivnosti u Libanu jer tamošnji zvaničnici rade ono što im kaže.

Naglasio je američku vojnu nadmoć, navodeći da Sjedinjene Američke Države osiguravaju oružje i bombardere B-2, te je ustvrdio da bi bez njegove intervencije Izrael bio potpuno uništen.

