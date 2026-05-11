Američko vođenje brodova kroz Hormuški moreuz bio bi samo jedan mali dio veće vojne operacij, rekao je američki predsjednik za Fox News

Trump razmatra proširenje vojne operacije u Hormuškom moreuzu Američko vođenje brodova kroz Hormuški moreuz bio bi samo jedan mali dio veće vojne operacij, rekao je američki predsjednik za Fox News

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da razmatra oživljavanje "Projekta sloboda", ali je upozorio da će vođenje brodova kroz Hormuški moreuz biti samo jedna komponenta "veće vojne operacije" ovog puta, javlja Anadolu.

U razgovoru za Fox News, Trump je rekao da će iranski "tvrdokorni lideri" na kraju odustati.

"Oni će odustati", rekao je.

Na pitanje da li bi mogao sarađivati ​​sa sadašnjim iranskim rukovodstvom, Trump je rekao: "Sarađivat ću s njima dok ne postignu dogovor."

Trump je tvrdio da su mu iranski pregovarači rekli da Teheranu nedostaje tehnologija za čišćenje radioaktivnog materijala na uništenim nuklearnim lokacijama i da će SAD morati preuzeti "nuklearnu prašinu".

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.



Trump je kasnije produžio primirje bez određenog roka.

U nedjelju je Iran poslao Pakistanu svoj odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata, ali ga je Trump odbacio rekavši da je "potpuno neprihvatljiv".