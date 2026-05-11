Trump razmatra proširenje vojne operacije u Hormuškom moreuzu

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
11 Maj 2026•Ažuriranje: 11 Maj 2026
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da razmatra oživljavanje "Projekta sloboda", ali je upozorio da će vođenje brodova kroz Hormuški moreuz biti samo jedna komponenta "veće vojne operacije" ovog puta, javlja Anadolu.
U razgovoru za Fox News, Trump je rekao da će iranski "tvrdokorni lideri" na kraju odustati.
"Oni će odustati", rekao je.
Na pitanje da li bi mogao sarađivati sa sadašnjim iranskim rukovodstvom, Trump je rekao: "Sarađivat ću s njima dok ne postignu dogovor."
Trump je tvrdio da su mu iranski pregovarači rekli da Teheranu nedostaje tehnologija za čišćenje radioaktivnog materijala na uništenim nuklearnim lokacijama i da će SAD morati preuzeti "nuklearnu prašinu".
SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.
Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.
Trump je kasnije produžio primirje bez određenog roka.
U nedjelju je Iran poslao Pakistanu svoj odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata, ali ga je Trump odbacio rekavši da je "potpuno neprihvatljiv".