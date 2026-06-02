Američki predsjednik je odbacio izvještaje o obustavi kao lažne, dok poziva Teheran da finalizira sporazum

Trump: Razgovori s Iranom se kontinuirano odvijaju, gdje vode, nikad se ne zna Američki predsjednik je odbacio izvještaje o obustavi kao lažne, dok poziva Teheran da finalizira sporazum

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da diplomatske razmjene s Teheranom teku bez prekida, što je u suprotnosti s izvještajima o prekidu komunikacije, javlja Anadolu.

"Razgovori između nas se kontinuirano odvijaju", napisao je Trump na svojoj platformi društvenih medija Truth Social, napominjući da se dijalog odvija svakodnevno tokom cijele sedmice.

Rekao je da su izvještaji o prekidu komunikacije "lažni i pogrešni".

U vezi s ishodom napora, američki predsjednik je rekao: "Gdje vode, nikad se ne zna."

Trump je ponovio da Teheran mora postići dogovor nakon gotovo pet decenija neslaganja, tvrdeći da se situacija "ne može više dozvoliti da se nastavlja".

Izjava je uslijedila nakon izvještaja poluzvanične agencije Tasnim da je Iran obustavio razgovore putem posrednika u znak protesta protiv izraelskih vojnih akcija.

Trump je u ponedjeljak rekao da bi pozdravio period šutnje ako Iran obustavi indirektne mirovne pregovore s Washingtonom.

Također je rekao da se razgovori s Teheranom nastavljaju "brzim tempom".