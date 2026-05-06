Trump: Rat protiv Irana može se okončati ako Teheran prihvati uslove Američki predsjednik upozorava da bi bombardovanje bilo nastavljeno na mnogo višem nivou i intenzitetu ako Iran odbije

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da bi američko-izraelski rat protiv Irana mogao biti okončan ako Teheran ispuni uslove potencijalnog sporazuma, uz upozorenje da bi u suprotnom uslijedilo novo bombardovanje.

“Pod pretpostavkom da Iran pristane da da ono što je dogovoreno, što je možda velika pretpostavka, već legendarni ‘Epski gnjev’ će biti završen, a izuzetno efikasna blokada omogućit će da Hormuški moreuz bude otvoren za sve, uključujući Iran“, rekao je Trump na svom nalogu na TruthSocialu.

Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) saopćila je da je nosač aviona USS George H.W. Bush među velikim kontingentom američkih ratnih brodova, aviona i osoblja koji u potpunosti provode američku pomorsku blokadu protiv Irana.

“Do sada su 52 komercijalna plovila upućena da se okrenu ili vrate u luku kako bi se uskladila“, navodi se u saopćenju CENTCOM-a, uz fotografiju nosača aviona.

Hormuški moreuz je jedan od strateški najvažnijih plovnih puteva na svijetu, koji povezuje Perzijski zaljev s Omanskim zaljevom i Arapskim morem.

Svako ometanje u tom području može imati značajne posljedice po globalna energetska tržišta i regionalnu sigurnost.

Trump je također upozorio da će, ukoliko Iran ne prihvati uslove, bombardovanje biti nastavljeno na mnogo višem nivou i intenzitetu nego ranije.

U saopćenju nisu navedeni dodatni detalji o sporazumu, konkretnim zahtjevima upućenim Iranu niti o vremenskom okviru eventualnih vojnih akcija.