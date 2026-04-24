Trump produžio izuzeće od Jonesovog zakona za 90 dana u nastojanju da snizi cijene goriva u SAD-u Ovo produženje izuzeća pruža i sigurnost i stabilnost za američku i globalnu ekonomiju, kazala je portparolka Bijele kuće Taylor Rogers

Američki predsjednik Donald Trump u petak je produžio izuzeće od Jonesovog zakona za 90 dana, omogućavajući brodovima koji nisu iz SAD-a da prevoze naftu između američkih luka s ciljem smanjenja domaćih cijena goriva.

"Predsjednik Trump izdao je produženje izuzeća od Jonesovog zakona na 90 dana. Novi podaci prikupljeni od izdavanja prvobitnog izuzeća pokazali su da je znatno veća količina zaliha mogla brže stići u američke luke", rekla je portparolka Taylor Rogers na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Ovo produženje izuzeća pruža i sigurnost i stabilnost za američku i globalnu ekonomiju. Trumpova administracija poduzela je nekoliko mjera kako bi ublažila kratkoročne poremećaje na energetskim tržištima, a ovo produženje pomoći će da se osigura kontinuitet ključnih energetskih proizvoda, industrijskih materijala i poljoprivrednih potrepština", dodala je.

Jonesov zakon je propis iz 1920. godine koji zahtijeva da roba koja se prevozi između američkih luka bude transportovana brodovima izgrađenim u SAD-u, u američkom vlasništvu i s američkom posadom.

Trump je prvobitno izdao izuzeće na 60 dana 18. marta, usred rasta cijena goriva povezanog s ratom s Iranom, s ciljem ublažavanja zastoja u domaćem snabdijevanju i stabilizacije energetskih troškova.

Novo produženje stupit će na snagu 18. maja u ponoć i važit će najmanje do augusta. Prema Bijeloj kući, produženje je doneseno ranije kako bi se olakšale logističke potrebe pomorske industrije.