Trump prisustvovao dočeku posmrtnih ostataka četvero američkih vojnika poginulih u ratu s Iranom - Od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. februara poginulo 18 pripadnika američkih oružanih snaga

Američki predsjednik Donald Trump prisustvovao je u srijedu prijenosu posmrtnih ostataka četvorice američkih vojnika poginulih u ratu s Iranom.

Posmrtne ostatke poručnika Tylera Feehana, narednika Michaela Swintona, narednika Angela Rampersada i vojnika prve klase Isabelle Gonzales na zračnoj bazi Dover u saveznoj državi Delaware dočekali su Trump i njihove porodice.

Dočeku su prisustvovali i američki ministar odbrane Pete Hegseth te predsjedavajući Združenog štaba američkih oružanih snaga general Dan Caine.

Na pitanje šta će reći porodicama poginulih vojnika, Trump je odgovorio da će Iran platiti veliku cijenu.

“Sve što ću reći jeste, volimo vas, volimo vaše dijete. I to je ono što oni njima predstavljaju. Sve što možete učiniti jeste otvoriti svoje srce“, rekao je.

Prema podacima Ministarstva odbrane SAD-a, ukupno 18 pripadnika američkih oružanih snaga je poginulo, a još 447 je povrijeđeno otkako su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran.

Hegseth je u utorak rekao zastupnicima da je američka vojna kampanja protiv Irana do sada koštala 37,5 milijardi dolara.

Regionalne tenzije eskalirale su nakon što su SAD i Izrael pokrenuli ofanzivu. Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američki vojni kapaciteti.

SAD i Iran su prošlog mjeseca potpisali memorandum o razumijevanju, uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja sukoba i postizanja trajnog mirovnog sporazuma, ali su tenzije ponovo porasle prošle sedmice u vezi s Hormuškim moreuzom, kada su dvije strane razmijenile napade.