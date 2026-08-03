Američki predsjednik kaže da su pregovori omogućeni nakon razgovora sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Katarom i Iranom

Trump: Pregovori SAD-a i Irana počinju u ponedjeljak nakon odustajanja od planiranog napada Američki predsjednik kaže da su pregovori omogućeni nakon razgovora sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Katarom i Iranom

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da će pregovori s Iranom početi u ponedjeljak poslijepodne, izrazivši optimizam da bi uskoro mogao biti postignut sporazum o Hormuškom moreuzu i iranskoj denuklearizaciji.

Govoreći novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One na putu prema Zajedničkoj bazi Andrews u saveznoj državi Maryland, Trump je rekao da su ga razgovori sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Katarom i Iranom naveli da otkaže masovni napad planiran za petak.

"Oni nisu željeli da to učinimo, a iskreno, ni Saudijska Arabija to nije željela. Smatrali su da je sporazum na pomolu u vezi s Hormuškim moreuzom, ali i konačno s denuklearizacijom", rekao je Trump.