Američki predsjednik poručio da se razgovori s Islamskom Republikom Iran nastavljaju ubrzano

Trump: Pregovori s Iranom nastavljaju se „ubrzanim tempom“, Hezbollah i Izrael pristali na primirje Američki predsjednik poručio da se razgovori s Islamskom Republikom Iran nastavljaju ubrzano

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da se pregovori s Iranom nastavljaju „ubrzanim tempom“, poručivši da su Izrael i Hezbollah pristali "prekinuti svaku pucnjavu".

„Pregovori se nastavljaju, ubrzanim tempom, s Islamskom Republikom Iran“, naveo je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Ranije je iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim objavila da je Teheran obustavio razmjenu poruka sa Sjedinjenim Državama putem posrednika, u znak protesta zbog izraelskih napada u Libanu.

Tenziје na Bliskom istoku eskalirale su nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael u februaru izveli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, kao i zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali naknadni pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Ipak, napori za pronalazak rješenja su nastavljeni.