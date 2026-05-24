Trump: Pregovori s Iranom konstruktivni, ali blokada ostaje do konačnog sporazuma Odnosi SAD-a i Irana postaju mnogo profesionalniji i produktivniji, rekao je Trump, upozorivši da Teheran ne smije razviti nuklearno oružje

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da su pregovori s Iranom uređeni i konstruktivni te poručio da će blokada ostati na snazi dok ne bude postignut konačni sporazum.

"Blokada će ostati u punoj snazi i na snazi dok sporazum ne bude postignut, potvrđen i potpisan. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve uraditi kako treba. Ne smije biti grešaka", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Dodao je da odnosi između SAD-a i Irana postaju mnogo profesionalniji i produktivniji, uz upozorenje da Teheran ne smije razviti niti posjedovati nuklearno oružje.

Trump je također zahvalio zemljama Bliskog istoka na njihovoj podršci i saradnji, navodeći da će angažman biti ojačan kroz šire učešće u Abrahamovim sporazumima te sugerisao da bi se Iran jednog dana mogao pridružiti tom okviru.

Kritikovao je nuklearni sporazum s Iranom iz 2015. godine, nazvavši ga jednim od najgorih sporazuma ikada sklopljenih, te je ponovo optužio administraciju bivšeg predsjednika Baracka Obame za, kako je naveo, manjkav sporazum koji je otvorio put razvoju nuklearnog oružja.

Trump je rekao da su trenutni pregovori s Iranom mnogo bolji i dio efikasnijeg pristupa, insistirajući da će tekući proces spriječiti Teheran da dođe do nuklearnog naoružanja.