Sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa radi nevjerovatan posao na ujedinjavanju zemlje, zajedno s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i drugima, rekao je Trump

Trump predložio Izraelu da prepusti Siriji da se obračuna s Hezbollahom Sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa radi nevjerovatan posao na ujedinjavanju zemlje, zajedno s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i drugima, rekao je Trump

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da je Izraelu predložio da prepusti Siriji da se obračuna s Hezbollahom u Libanu.

Obraćajući se novinarima u Francuskoj, Trump je rekao da je čovjek koji sada vodi Siriju osoba koju je on lično postavio te da je veoma odgovoran za Siriju.

"Zajedno s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i nekim drugim, radi nevjerovatan posao na njenom ujedinjavanju", rekao je.

"On nije izviđač, ali je uradio nevjerovatan posao na okupljanju zemlje i veoma je dobar", dodao je Trump, misleći na sirijskog predsjednika Ahmeda al-Sharau.

Kritikujući izraelski pristup u Libanu, Trump je rekao da je Izraelu predložio da umjesto toga dozvoli Siriji da se suprotstavi Hezbollahu.

"Predložio sam Izraelu da prepusti Siriji da se pobrine za Hezbollah jer, iskreno govoreći, mislim da bi oni to uradili bolje", kazao je.

"Ako Izrael ne može obaviti posao protiv Hezbollaha, a da pritom ne ubije sve ostale, onda će Al-Sharaa obaviti taj posao. Sirija će obaviti taj posao", dodao je Trump.