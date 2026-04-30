Trump pozvao njemačkog kancelara da "popravi svoju razorenu zemlju" umjesto da se miješa u strategiju prema Iranu Američki predsjednik tvrdi da je Friedrich Merz neefikasan u ratu Rusije i Ukrajine te u rješavanju migrantske i energetske krize

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je pozvao njemačkog kancelara Friedricha Merza da se fokusira na "popravljanje svoje razorene zemlje" i okončanje rata između Rusije i Ukrajine, umjesto da kritikuje američke napore u vezi s iranskim nuklearnim programom.

"Kancelar Njemačke trebalo bi da provodi više vremena na okončanju rata Rusija/Ukrajina (gdje je bio potpuno neefikasan!) i popravljanju svoje razorene zemlje, posebno u oblasti migracija i energije", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Predsjednik je naveo da bi Merz trebao trošiti manje vremena na miješanje u one koji rade na uklanjanju iranske nuklearne prijetnje.

Trump je ocijenio da njegovi napori da neutralizuje nuklearne ambicije Teherana čine svijet, uključujući i Njemačku, sigurnijim mjestom.

Merz je ranije kritikovao američkog predsjednika zbog navodnog nedostatka izlazne strategije u ratu s Iranom, koji je počeo 28. februara i trenutno je na pauzi nakon što je Pakistan posredovao u postizanju primirja.

Nakon tih kritika, Trump je optužio njemačkog lidera da smatra prihvatljivim da Teheran posjeduje nuklearno oružje.

Berlin se nije odmah oglasio povodom najnovijih Trumpovih izjava.