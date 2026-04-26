Trump potvrdio da će kralj Charles posjetiti SAD uprkos pucnjavi Američki predsjednik je kazao da je kralj "moj prijatelj već dugo" i fantastična osoba

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je potvrdio da će britanski kralj Charles III realizovati planiranu posjetu SAD-u uprkos pucnjavi na večeri dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, javlja Anadolu.

"Kralj Charles dolazi i on je sjajan momak", rekao je Trump za Fox News, dodajući da je monarh "fantastična osoba i izvanredan predstavnik" svoje zemlje.

"Dolazi i odlično ćemo se provesti", rekao je.

Trump je odao priznanje kraljevoj otpornosti suočenoj sa zdravstvenim izazovima, pohvalivši ga kao "vrlo hrabrog" što je nastavio obavljati svoje javne dužnosti dok se borio protiv raka.

"Zapravo je bio nevjerovatan", rekao je Trump, opisujući Charlesa kao dugogodišnjeg ličnog prijatelja.

Posjeta dolazi u trenutku pojačanih sigurnosnih mjera u Washingtonu nakon napada ispred hotela Washington Hilton u subotu, gdje je osumnjičeni uhapšen nakon što je pokušao probiti sigurnosni perimetar Večere dopisnika Bijele kuće.

Kralj Charles i kraljica Camilla trebali bi posjetiti SAD od 27. do 30. aprila 2026. godine, na Trumpov poziv. Putovanje slavi 250. godišnjicu američke nezavisnosti i označava Charlesovu prvu takvu posjetu kao kralja.