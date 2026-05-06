Trump: Postoji mogućnost dogovora s Iranom prije posjete Kini Američki predsjednik upozorava na povratak na "stare načine" ukoliko diplomatski napori ne donesu dogovor

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da postoji "vrlo dobra šansa" za postizanje dogovora s Iranom prije nego što otputuje u Kinu, prenosi Anadolu.

"Mislim da ćemo imati vrlo dobru šansu da ponovo postignemo dogovor", rekao je Trump za PBS, dodajući da bi postizanje nagodbe prije naredne sedmice bilo "idealno", ali da to nije uslov.

Trumpova državna posjeta Kini zakazana je za 14. i 15. maj u Pekingu.

Trump je, međutim, upozorio da će se Washington, ukoliko pregovori propadnu, "vratiti našim starim načinima", što se odnosi na nastavak teške kampanje bombardovanja.