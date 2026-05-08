Trump: Posjeta Kini biće održana prema planu, očekujem nevjerovatan sastanak s Xijem Mislim da će biti zaista nevjerovatno. On je moj prijatelj. Veoma dobro smo se slagali tokom godina, rekao je Donald Trump

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da će njegova zvanična posjeta Kina biti održana prema planu, dodajući da očekuje nevjerovatan sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Govoreći novinarima u Washingtonu, Trump je rekao da je Kina bila sjajna za njegovu administraciju u ekonomskom smislu.

"Imat ćemo sastanak s predsjednikom Xijem. Mislim da će biti zaista nevjerovatno. On je moj prijatelj. Veoma dobro smo se slagali tokom godina", rekao je.

Trump bi trebao posjetiti Kinu 14. i 15. maja radi svog drugog direktnog samita s Xijem nakon što su se dvojica lidera prošle godine sastala u Južna Koreja.