Trump: Posjeta Kini biće održana prema planu, očekujem nevjerovatan sastanak s Xijem

Burak Bir, Ahmet Salih Alacaci
08 Maj 2026•Ažuriranje: 08 Maj 2026
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da će njegova zvanična posjeta Kina biti održana prema planu, dodajući da očekuje nevjerovatan sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
Govoreći novinarima u Washingtonu, Trump je rekao da je Kina bila sjajna za njegovu administraciju u ekonomskom smislu.
"Imat ćemo sastanak s predsjednikom Xijem. Mislim da će biti zaista nevjerovatno. On je moj prijatelj. Veoma dobro smo se slagali tokom godina", rekao je.
Trump bi trebao posjetiti Kinu 14. i 15. maja radi svog drugog direktnog samita s Xijem nakon što su se dvojica lidera prošle godine sastala u Južna Koreja.