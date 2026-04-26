Trump poručio Iranu: Ne šaljemo pregovarače, vi možete doći u Washington Američki predsjednik je poručio da Kina može više pomoći oko Irana, kaže da nije razočaran Pekingom

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da nije "previše razočaran" ulogom Kine u iranskom sukobu, sugerirajući da je podrška Pekinga Teheranu bila ograničena, javlja Anadolu.

"Ne mislim mnogo. Mislim da možda pomažu, ali ne mislim da bi mnogo mogli", rekao je Trump za Fox News o kineskom učešću u iranskom ratu.



"Mogli bi mnogo više pomoći. Nisam previše razočaran."

Povukao je paralelu s američkom podrškom Ukrajini, rekavši da ne smatra Kinu "vrlo lošom" s obzirom na to da Washington također pomaže drugim zemljama u sukobima.

Trump je rekao da je zaustavio američka diplomatska putovanja na pregovore, rekavši Iranu da umjesto toga može nazvati ili doći u Washington.



"Imamo sve karte", rekao je, dodajući da SAD ne šalje predstavnike na 18-satno putovanje u Pakistan kada imaju jaču pregovaračku poziciju.

"Oni znaju šta mora biti u sporazumu. Vrlo jednostavno. Ne mogu imati nuklearno oružje, inače nema razloga za sastanak", rekao je Trump.