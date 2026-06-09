Trump poručio da SAD "mora" odgovoriti nakon navodnog iranskog napada na helikopter Predsjednik SAD-a ke najavio odmazdu nakon obaranja helikoptera Apache iznad Hormuškog moreuza, dok su piloti spašeni

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da su Sjedinjene Američke Države primorane odgovoriti na navodni iranski napad u kojem je oboren američki vojni helikopter.

"Upravo me je naša sjajna vojska obavijestila da su Iranci sinoć oborili jedan od naših veoma sofisticiranih helikoptera Apache dok je patrolirao iznad Hormuškog moreuza", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Naveo je da su oba pilota spašena i da nisu povrijeđena, ali da "Sjedinjene Američke Države moraju, po nužnosti, odgovoriti na ovaj napad".

CENTCOM je potvrdio da su dva člana posade spašena nakon pada letjelice u ponedjeljak, ali je saopćeno da se uzrok nesreće još istražuje.

Incident je uslijedio nakon nekoliko dana promjenjivih tenzija u regiji, tokom kojih su Izrael i Iran razmjenjivali vojne udare prije nego što su se povukli, što je pokazalo koliko je primirje krhko.