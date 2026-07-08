Trump poručio da prekida svu trgovinu sa Španijom

Diyar Güldoğan
08. juli 2026.•Ažuriranje: 08. juli 2026.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da više ne želi trgovinsku saradnju sa Španijom, nazvavši je užasnim partnerom u NATO-u.
“Više ne želimo imati bilo kakve trgovinske poslove sa Španijom. Usput, želim da to prekinete“, rekao je.
“Španija je užasan partner u NATO-u. Ne učestvuju i ne plaćaju. Ne želim imati nikakve veze sa Španijom. Prekinite svu trgovinu sa Španijom“, rekao je Trump na marginama samita NATO-a u glavnom gradu Turske Ankari.