Cijela stvar je apsurdna, rekao Trump o ratu između Rusije i Ukrajine

Trump poručio da bi Rusija trebala postići sporazum s Ukrajinom Cijela stvar je apsurdna, rekao Trump o ratu između Rusije i Ukrajine

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da bi Rusija trebala postići sporazum s Ukrajinom, naglasivši da su obje strane izgubile ogroman broj ljudi od početka rata 2022. godine.

"Cijela stvar je apsurdna", rekao je Trump govoreći o ratu između Rusije i Ukrajine.

"Zato ću učiniti sve što mogu", dodao je.

"Obje strane izgubile su veliki broj vojnika, a ništa slično nije se dogodilo još od Drugog svjetskog rata", rekao je Trump, osvrćući se na gubitke na obje strane.

"Rusija je izgubila ogroman broj ljudi, a isto tako i Ukrajina. Prošlog mjeseca izgubili su ukupno 35.000 vojnika. To se dešava na mjesečnom nivou. U prosjeku gube 25.000 ljudi, uglavnom vojnika, mladih, mladih, divnih ljudi, i ludo je ono što se tamo dešava", rekao je.

"Razgovarao sam s predsjednikom Putinom u nedjelju, i situacija je otprilike ista. Oni samo nastavljaju, nastavljaju da se bore, gube vojnike, gube ih jako mnogo", dodao je Trump.

Trump je također rekao da je ranije u utorak imao vrlo dobar sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.