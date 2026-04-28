Trump pohvalio Britance kao najbolje prijatelje tokom posjete kralja Charlesa Bijeloj kući

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u utorak je dočekao britanskog kralja Charlesa III i kraljicu Camillu u Bijeloj kući uz snažnu pohvalu anglo-američkom savezništvu, nazvavši Britance najbližim prijateljima Amerike i podsjetivši na višestoljetne veze dvije zemlje.

"U stoljećima otkako smo stekli nezavisnost, Amerikanci nisu imali bliže prijatelje od Britanaca", rekao je Trump tokom ceremonije dočeka, ukazujući na zajedničke korijene, jezik i vrijednosti kao temelj izuzetne civilizacije koju su zajedno branili.

Trump je podsjetio na sastanak Winstona Churchilla i Franklina D. Roosevelta 1941. godine, kada je usvojena Atlantska povelja s ciljem definiranja vizije slobodnog svijeta.

"To razumijevanje jedinstvene veze i uloge naših naroda u historiji suština je našeg posebnog odnosa i nadamo se da će takav i ostati", rekao je.

Govoreći o historijskom putu od sukoba do savezništva, Trump je istakao da su vojnici koji su nekada stajali jedni nasuprot drugima kasnije zajedno spasili slobodni svijet boreći se rame uz rame.

Dodao je da bi njihovi preci bili oduševljeni činjenicom da su rane iz vremena Američke revolucije prerasle u najcjenjenije prijateljstvo na svijetu.

Kralj Charles i kraljica Camilla borave u državnoj posjeti SAD-u od 27. do 30. aprila na poziv Trumpa. Posjeta obilježava 250. godišnjicu američke nezavisnosti i predstavlja Charlesovu prvu takvu posjetu u svojstvu kralja.