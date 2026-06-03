Rezultati ovih izbora su veoma važni za budućnost Kolumbije i njen odnos sa Sjedinjenim Državama, kaže američki predsjednik

Trump podržao kolumbijskog predsjedničkog kandidata Abelarda de la Espriellu Rezultati ovih izbora su veoma važni za budućnost Kolumbije i njen odnos sa Sjedinjenim Državama, kaže američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je podržao kolumbijskog predsjedničkog kandidata Abelarda de la Espriellu uoči predstojećeg drugog kruga izbora.

Trump je pohvalio kandidata, poznatog po nadimku El Tigre (Tigar), nazivajući ga "pametnim, snažnim i čvrstim vođom" posvećenim unapređenju interesa Kolumbije.

"Rezultati ovih izbora su veoma važni za budućnost Kolumbije i njen odnos sa Sjedinjenim Državama", napisao je Trump na Truth Social.

Predsjednički izbori u Kolumbiji će se održati u drugom krugu nakon što nijedan kandidat nije osvojio apsolutnu većinu u prvom krugu glasanja, prema preliminarnim rezultatima koje su u nedjelju objavile izborne vlasti.

De la Espriella će se suočiti s Ivanom Cepedom 21. juna.

„Zbog njegovih ogromnih životnih postignuća i njegove političke podrške meni lično, čast mi je da Abelardu dam svoju potpunu i apsolutnu podršku“, rekao je Trump.