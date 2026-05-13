Trump podijelio sliku koja prikazuje Venecuelu kao "51. saveznu državu"

ISTANBUL (AA) - Američki predsjednik Donald Trump podijelio je u subotu na svom nalogu na društvenoj mreži Truth Social objavu koja prikazuje mapu Venecuele prekrivenu američkom zastavom uz natpis "51. savezna država", prenosi Anadolu.

Objava je uslijedila dan nakon što je vršiteljica dužnosti predsjednika Venecuele Delcy Rodriguez odbacila ideju da ta zemlja postane još jedna američka savezna država, a nakon Trumpovih izjava da ozbiljno razmatra takav potez.

"Nastavit ćemo braniti integritet, suverenitet, nezavisnost i našu historiju, koja je historija slavno proživljenih života muškaraca i žena koji su dali svoje živote kako bi osigurali da ne budemo kolonija, već nezavisna zemlja", izjavila je Rodriguez.

Njeni komentari su uslijedili nakon što je Trump u intervjuu za Fox News rekao da razmatra mogućnost da Venecuelu učini 51. saveznom državom SAD-a.

Nakon hvatanja bivšeg predsjednika Venecuele Nicolasa Madura u njegovom domu u Karakasu i njegovog prebacivanja u Sjedinjene Američke Države 2. januara, Trump je više puta izjavio da se "veoma dobro slaže s Venecuelom".