Trump: Pobijedili smo u Iranu, podrška G7 nam nije bila potrebna Izjava je uslijedila uoči samita G7 zakazanog za 15.-17. juni

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je podrška zemalja G7 nebitna u kontekstu sukoba s Iranom, tvrdeći da su Sjedinjene Američke Države same ostvarile "pobjedu" u ratu, javlja Anadolu.

Njegove izjave dolaze uoči samita G7, dodatno zaoštravajući retoriku pred sastanak lidera vodećih zapadnih ekonomija zakazan za 15. do 17. juna.

Trump je to izjavio tokom poziva dopisniku La7 iz Washingtona.

Na pitanje da li ima poruku za lidere G7, Trump je rekao da SAD-u nije bila potrebna vanjska podrška.

"Nije nam bila potrebna nikakva podrška. Dakle, dobili smo rat. Bilo je pomalo nebitno, nebitno. Moram ići. Na važnom sam sastanku, ali smo dobili rat u Iranu. Nije nam bila potrebna njihova pomoć", rekao je Trump.

Komentari su uslijedili uoči samita G7 zakazanog za 15.-17. juni.

Regionalne tenzije su počele 28. februara, nakon što su izraelski i američki napadi na Iran izazvali ciklus vojnih sukoba, uzvratnih napada i diplomatskih sporova.

Iran i Izrael su također razmijenili napade posljednjih dana prije povlačenja, što naglašava krhkost primirja i kontinuirane napore regionalnih i međunarodnih posrednika da ožive diplomatiju i spriječe širi sukob.