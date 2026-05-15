Trump otputovao iz Kine nakon dvodnevnog samita sa Xijem pohvalivši napredak u odnosima Kineski i američki lideri završili ključne sastanke dok američki predsjednik ističe "vrlo snažan odnos"

Američki predsjednik Donald Trump napustio je Kinu u petak nakon dvodnevnih razgovora s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom na ključnim sastancima između lidera dvije najveće svjetske ekonomije.

Trump se ukrcao u Air Force One na aerodromu u Pekingu nakon formalnog druženja uz čaj i ručka posljednjeg dana posjete, prije nego što je napustio službenu rezidenciju kineskog lidera, poznatu kao Zhongnanhai.

Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi ispratio je Trumpa na aerodromu, gdje su vojnici stajali u formaciji ispred Air Force One dok su studenti mahali zastavama obje zemlje.

Razgovarajući s novinarima ranije dok je sjedio s Xijem na čaju, Trump je pohvalio svoj odnos s kineskim predsjednikom, nazvavši ga "vrlo jakim" i rekao da su se obojica složili da ne žele da Iran "ima nuklearno oružje. Želimo otvoren tjesnac".

„Želimo da se to okonča jer je to tamo luda stvar, pomalo luda. I to nije dobro, to se ne može dogoditi“, rekao je.

Pozdravljajući Trumpa, Xi je objasnio historijski značaj palače Zhongnanhai, napominjući da je služila kao rezidencija mnogih njegovih prethodnika. Također se prisjetio Trumpovog prijema za njega u odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi 2017. godine.

„Odabrao sam ovo mjesto posebno da uzvratim gostoprimstvo koje mi je pruženo“, rekao je kineski predsjednik.

Trumpova posjeta Kini dolazi usred sukoba na Bliskom istoku, izazvanog nakon što su američke i izraelske snage 28. februara pokrenule napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog tjesnaca. Trenutno je na snazi ​​​​neograničeno primirje.

Kina je ponovila pozive na dijalog u regiji, dok je Washington optužio Peking da podržava iranske vojne i ekonomske sposobnosti.

Trump je doputovao u Peking u srijedu navečer po lokalnom vremenu radi posjete koja je prvobitno bila planirana za kraj marta, ali je odgođena zbog rata s Iranom.

Posjeta Kini bila je prva aktualnog američkog predsjednika u posljednjih devet godina. Trump je posljednji put putovao u Peking 2017. godine tokom prvog predsjedničkog mandata.