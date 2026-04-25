Američki predsjednik poručio da SAD „drži sve karte“, ali istakao da otkazivanje ne znači nastavak rata

Trump otkazao put izaslanika u Pakistan na pregovore s Iranom, smatra da „nema smisla“ putovati Američki predsjednik poručio da SAD „drži sve karte“, ali istakao da otkazivanje ne znači nastavak rata

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otkazao je u subotu putovanje američkih izaslanika u Pakistan, gdje su trebali razgovarati s iranskim zvaničnicima, prenose mediji.

Trump je rekao da je odluku donio neposredno prije polaska delegacije, koju su trebali predvoditi specijalni izaslanik Steve Witkoff i savjetnik Jared Kushner.

„Rekao sam im da nema potrebe da idu na let od 18 sati kako bi sjedili i razgovarali ni o čemu. Mi imamo sve karte. Oni nas mogu nazvati kad god žele“, rekao je Trump u telefonskom razgovoru za Fox News.

U odvojenoj izjavi za Axios, Trump je dodao da „nema smisla slati ih na tako dug put“, naglašavajući da se razgovori mogu voditi i telefonom.

Na pitanje znači li to mogući nastavak rata, Trump je odgovorio: „Ne. To ne znači to. Nismo još razmišljali o tome.“

Prva runda pregovora održana je prije dvije sedmice u Islamabadu, ali nije rezultirala dogovorom o okončanju sukoba koji je počeo 28. februara i zahvatio širi region Bliskog istoka. Pregovori su uslijedili nakon što je Pakistan posredovao u dvosedmičnom prekidu vatre 8. aprila, koji je kasnije produžen.

Iran je odbio direktne pregovore sa SAD-om, navodeći da će svoje stavove prenositi putem Pakistana.

Među ključnim spornim pitanjima navode se kontrola Hormuškog moreuza, američka blokada iranskih luka, kao i iranski program obogaćivanja uranija.