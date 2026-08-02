Američki predsjednik kaže da su napadi otkazani radi „brzog postizanja DOGOVORA“, navodi da se i Izrael obavezao, a sporazum uključuje ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i okončanje iranske nuklearne prijetnje

Trump otkazao planirane napade na Iran kako bi omogućio pregovore o mirovnom sporazumu Američki predsjednik kaže da su napadi otkazani radi „brzog postizanja DOGOVORA“, navodi da se i Izrael obavezao, a sporazum uključuje ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i okončanje iranske nuklearne prijetnje

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je otkazao planirani vojni napad na Iran nakon što su Teheran i „druge bliskoistočne zemlje“ zatražili vrijeme za finalizaciju okvira mirovnog sporazuma, navodeći da se i Izrael pridružio toj obavezi.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je naveo da su strane postigle dogovor o „okvirima“ mogućeg sporazuma koji bi uključivao „trenutno, potpuno i sveobuhvatno“ ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i okončanje iranske nuklearne prijetnje.

Trump je rekao da je pristao otkazati napad „u korist budućnosti SVIJETA i, isto tako, opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana“, dodajući da odluka zavisi od toga hoće li strane „brzo postići DOGOVOR“.

„SAD je spreman i potpuno naoružan za djelovanje protiv Islamske Republike Iran, na nivoima vojne sile, snage i moći kakvi nisu viđeni od Drugog svjetskog rata“, napisao je Trump.

Dodao je da se i Izrael složio da odgodi napade: „Prionite na posao svi i završite to.“