Trump otkazao planirane napade na Iran kako bi omogućio pregovore o mirovnom sporazumu

Fatma Zehra Solmaz
02. august 2026.•Ažuriranje: 02. august 2026.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je otkazao planirani vojni napad na Iran nakon što su Teheran i „druge bliskoistočne zemlje“ zatražili vrijeme za finalizaciju okvira mirovnog sporazuma, navodeći da se i Izrael pridružio toj obavezi.
U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je naveo da su strane postigle dogovor o „okvirima“ mogućeg sporazuma koji bi uključivao „trenutno, potpuno i sveobuhvatno“ ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i okončanje iranske nuklearne prijetnje.
Trump je rekao da je pristao otkazati napad „u korist budućnosti SVIJETA i, isto tako, opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana“, dodajući da odluka zavisi od toga hoće li strane „brzo postići DOGOVOR“.
„SAD je spreman i potpuno naoružan za djelovanje protiv Islamske Republike Iran, na nivoima vojne sile, snage i moći kakvi nisu viđeni od Drugog svjetskog rata“, napisao je Trump.
Dodao je da se i Izrael složio da odgodi napade: „Prionite na posao svi i završite to.“