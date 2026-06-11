Kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, otkazao sam planirane napade i bombardovanje na Iran večeras, kazao je američki predsjednik

Trump: Otkazani napadi na Iran, dogovor s Teheranom "gotovo finaliziran" Kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, otkazao sam planirane napade i bombardovanje na Iran večeras, kazao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da je otkazao planirane napade na Iran, tvrdeći da bi dogovor s višim rukovodstvom Teherana uskoro mogao biti "finaliziran", javlja Anadolu.

"Na osnovu činjenice da su razgovori s Islamskom Republikom Iran dovedeni na najviši nivo iranskog rukovodstva i odobreni, ja sam, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, otkazao planirane napade i bombardovanje na Iran večeras", rekao je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social.

"Rasprave i završne tačke su, i konceptualno i detaljno, odobrene od strane svih uključenih strana, uključujući Sjedinjene Američke Države, Izrael, Saudijsku Arabiju, UAE, Katar, Tursku, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i druge", rekao je.

Trump je rekao da će njegova pomorska blokada Hormuškog moreuza ostati na snazi ​​dok se ne postigne dogovor, dodajući da će "vrijeme i mjesto potpisivanja" biti objavljeni "uskoro".

U kasnijim telefonskim izjavama listu "New York Post", Trump je tvrdio da je sporazum o početku nuklearnih pregovora s Teheranom "gotovo završen".

Razmjena napada između SAD-a i Irana nastavila se drugi dan zaredom u srijedu, a Trump je u četvrtak ujutro upozorio da će Washington pokrenuti dodatne napade ukoliko Teheran odmah ne prihvati mirovni sporazum.

"Sjedinjene Američke Države će večeras vrlo snažno udariti Iran (čija mornarica, zračne snage, radar, protuzračna obrana i svi drugi oblici obrane, zajedno s većinom njegovih ofenzivnih sposobnosti, nestaju)", rekao je Trump ranije.

"U nekom trenutku u ne tako dalekoj budućnosti, zauzet ćemo otok Kharg i druge naftne infrastrukturne točke i preuzeti potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i plina, slično kao što smo to učinili s Venecuelom, što sjajno funkcioniše i za Venecuelu i za Sjedinjene Američke Države", dodao je.