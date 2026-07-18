Američki predsjednik prijeti da će troškove zagađenja dodati carinama jer dim opasno zagađuje zrak

Trump optužio Kanadu za dim koji guši američke gradove, prijeti novim carinama Američki predsjednik prijeti da će troškove zagađenja dodati carinama jer dim opasno zagađuje zrak

Američki predsjednik Donald Trump u petak je okrivio Kanadu za dim koji je prekrio velike dijelove Sjedinjenih Američkih Država i zaprijetio da će troškove zagađenja dodati carinama na kanadski uvoz, javlja Anadolu.

"Smatramo Kanadu odgovornom za činjenicu da ne održavaju pravilno svoje šume i grmlje u njima, a Sjedinjene Američke Države su nepotrebno napadnute prljavim, zagađenim i nezdravim zrakom, čiji je kvalitet opasan i potpuno neprihvatljiv", napisao je Trump na platformi društvenih medija Truth Social.

Rekao je da će kasnije tokom dana nazvati kanadskog premijera "kako bi saznao šta će učiniti po tom pitanju".

Trump je optužio Kanadu da odbija "da se uključi u osnovno upravljanje šumama i uklanjanje otpada", nazivajući to "namjernim nemarom" za koji je rekao da je postao "svakodnevna pojava, koja Sjedinjene Američke Države košta milijarde dolara".

Rekao je da se troškovi zagađenja "nužno moraju dodati carinama koje Kanada trenutno plaća".

Trumpove izjave uslijedile su u trenutku kada se dim koji se širi prema jugu od velikih šumskih požara u Kanadi gurnuo Detroit, Chicago i Washington na vrh globalne ljestvice po zagađenju zraka u većim gradovima.