Trump optužio Iran za mješovite signale, ponovio zahtjeve za nuklearnim sporazumom ili "potpunom predajom" „Iransko rukovodstvo je nevjerovatno dvolično!“, kaže američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump optužio je u ponedjeljak iransko rukovodstvo za slanje kontradiktornih poruka o pregovorima, tvrdeći da je Teheran privatno tražio razgovore, dok je javno poricao da su se diskusije odvijale.

“Iransko rukovodstvo je nevjerovatno dvolično!” Trump je rekao na platformi za društvene mreže Truth Social.

"Traže sastanak, neki bi rekli 'moli', počinju razgovori, sa još zakazanim u bliskoj budućnosti, i kažu, otvoreno i ponosno, da ne razgovaraju, da se ništa ne priča, a bave se samo 'Omanom'."

Trump je također odbacio tvrdnje Irana da kontrolira Hormuški moreuz, rekavši da je strateški plovni put već pod kontrolom američke vojske.

“Oni zatim nastavljaju da uobičajeno brbljaju govoreći da će Ormuški moreuz upravljati moćno od njih, kada ga već u potpunosti kontrolišu mornarica Sjedinjenih Država i naša 'blokada', ili, kako neki kažu, 'Čelični zid Sjedinjenih Država!'", rekao je.

Predsjednik je dodao da ništa neće proći do Irana osim ako SAD to ne dozvole i rekao je da će ograničenja ostati na snazi ​​dok se ne postigne sporazum ili dok Teheran ne prihvati ono što je nazvao "potpunom predajom".

"Htio Iran to priznati ili ne, mi, zapravo, govorimo o rješenju problema koji su oni izazivali decenijama. Vrlo je jednostavno, Iran nikada neće imati nuklearno oružje!" rekao je.

Posljednjih sedmica, SAD i Iran su razmijenili vojne napade, pri čemu je Washington napadao ciljeve unutar Irana, a Teheran je odgovorio gađanjem, kako je opisao, američka vojna postrojenja i oprema u nekoliko arapskih zemalja, posebno Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.

Eskalacija je uslijedila nakon memoranduma o razumijevanju koji su potpisali Washington i Teheran u junu i pokretanja pregovora o konačnom sporazumu.

Razgovori su kasnije zapeli zbog nesuglasica oko sigurnosnih garancija i slobode plovidbe kroz Hormuški moreuz, jedan od strateški najvažnijih svjetskih ruta za opskrbu energijom i globalnu trgovinu.