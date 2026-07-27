Američki predsjednik nazvao Ankaru „izuzetnim saveznikom“ i poručio da nijedan strani lider ne odlučuje o američkom izvozu oružja

Trump odbacio izraelsko protivljenje mogućoj prodaji aviona F-35 Turskoj Američki predsjednik nazvao Ankaru „izuzetnim saveznikom“ i poručio da nijedan strani lider ne odlučuje o američkom izvozu oružja

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je odbacio protivljenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua mogućoj prodaji borbenih aviona F-35 Turskoj.

„Niko mi ne govori šta trebamo prodavati“, rekao je Trump novinarima u avionu Air Force One.

On je Tursku opisao kao „izuzetnog saveznika“ koji je, kako je naveo, „vrlo dobro odradio posao“ u regionalnim pitanjima, uključujući situaciju u Siriji.

Iako je priznao da Ankara „nije veliki ljubitelj“ Izraela niti Netanyahua, američki predsjednik je istakao da bilateralno partnerstvo SAD-a i Turske ostaje snažno.

Tokom samita NATO-a u Turskoj, Trump je rekao da će „svakako razmotriti“ obnovu prodaje aviona F-35 Ankari, navodeći da je Turska „mnogo lojalnija od drugih zemalja“.

F-35 Lightning II je napredni borbeni avion pete generacije koji proizvodi američka kompanija Lockheed Martin, a Turska je ranije bila dio programa njegove proizvodnje prije nego što je iz njega izostavljena zbog kupovine ruskog raketnog sistema S-400.