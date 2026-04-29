Trump odbacio iranski prijedlog za otvaranje Hormuškog moreuza dok se ne riješi nuklearno pitanje Blokada je nešto efikasnija od bombardiranja, kazao je predsjednik za Axios

Američki predsjednik Donald Trump odbio je prijedlog Teherana za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, odlučivši se umjesto toga održati pomorsku blokadu kako bi izvršio pritisak na Teheran zbog njegovog nuklearnog programa, izvijestio je "Axios" u srijedu.

"Blokada je nešto efikasnija od bombardiranja. Guše se. Bit će gore za Iran", rekao je Trump za portal.

Tvrdi da Iran traži sporazum o ukidanju američke blokade na strateški važnom plovnom putu.

Predsjednik je odbacio iransku ponudu da deblokira vitalni plovni put i odgodi nuklearne razgovore, insistirajući da njegov primarni cilj ostaje sprečavanje Teherana da dobije nuklearno oružje.

Trump je tvrdio da je nemogućnost izvoza nafte ostavila iransku infrastrukturu blizu eksplozije.

Iako Trump blokadu smatra moćnom polugom, izvori su za "Axios" rekli da je Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) razvila planove za kratak i snažan val zračnih napada kako bi se prekinuo diplomatski zastoj ako Iran ne popusti.

Trump još nije odobrio vojnu akciju, rekli su izvori.