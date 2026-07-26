Američki zvaničnici upozorili na moguće iscrpljivanje zaliha proturaketne odbrane i rizik od širenja regionalnog rata

Trump obustavio planove za veliku eskalaciju sukoba s Iranom Američki zvaničnici upozorili na moguće iscrpljivanje zaliha proturaketne odbrane i rizik od širenja regionalnog rata

Američki predsjednik Donald Trump za sada je obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti oko smanjenja zaliha američkih projektila za protuzračnu odbranu, objavio je "New York Times".

Prema pisanju američkog lista, odluka je donesena nakon sastanka koji je Trump u petak održao s visokim savjetnicima i članovima administracije.

Vojni zvaničnici upozorili su da bi nastavak velikih borbenih operacija mogao ozbiljno iscrpiti zalihe presretača za sisteme Patriot i drugu municiju potrebnu za zaštitu američkih vojnika i baza na Bliskom istoku.

Administracija američkog predsjednika također strahuje da bi dodatna eskalacija mogla izazvati snažniji odgovor Irana, udaljiti saveznike u zemljama Zaljeva te pogoršati globalne energetske i izbjegličke krize, navodi "New York Times".

Trumpova odluka dolazi u trenutku pojačanih napetosti između Washingtona i Teherana, nakon višesedmičnih vojnih sukoba i diplomatskih napora posrednika da se pronađe put ka deeskalaciji.