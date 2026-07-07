Trump obećao ukidanje sankcija Turskoj uvedenih prema zakonu CAATSA

Američki predsjednik Donald Trump obećao je u utorak da će ukinuti sankcije poznate kao CAATSA, koje su prije nekoliko godina uvedene Turskoj, nagovijestivši veliki zaokret u bilateralnim odnosima tokom sastanka na visokom nivou s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

“Ukinut ćemo sankcije. Ne želimo uvoditi sankcije prijateljima“, rekao je Trump novinarima tokom razgovora jedan na jedan s Erdoganom na marginama ovogodišnjeg samita NATO-a u glavnom gradu Turske Ankari.

Američki predsjednik rekao je da koordinira s državnim sekretarom Marcom Rubiom i ministrom odbrane Peteom Hegsethom kako bi odluka bila finalizirana.

Iako je Trump najavio odlučan potez, prema američkom zakonu predsjednik ne može trajno u potpunosti ukinuti sankcije prema zakonu CAATSA bez posebnih procedura u Kongresu. SAD je 2020. godine uvele Turskoj Zakon o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act – CAATSA).

Kada je riječ o programu borbenih aviona F-35, Trump je rekao da će svakako razmotriti obnovu prodaje Ankari, ocijenivši da je Turska mnogo lojalnija od drugih zemalja.

Trump je borbeni avion F-35 opisao kao daleko najbolji avion i sugerirao da Washington ima obavezu održavati opremu prodanu partnerima.

“To je odluka koju ćemo donijeti“, rekao je.

Također je odbacio zabrinutost zbog kupovine ruskog protivraketnog sistema S-400 od strane Turske, što se dugo navodilo kao prepreka kupovini aviona F-35, tvrdeći da su odnosi između Turske i SAD-a bolji nego što su vjerovatno ikada bili.

- Vojna snaga i dobra hemija

Trump je za turskog predsjednika Erdogana rekao da je veliki lider i lider kojeg poštuju širom svijeta. Dodao je da je Turska pod Erdoganovim vodstvom postala veoma moćna zemlja u vojnom smislu i sila s kojom se mora računati.

Kazao je da dvojica lidera imaju dobru hemiju još od njegovog prvog mandata na funkciji. Trump je dodao da ima veliko poštovanje prema Erdoganu i rekao da vjeruje da je to u korist obje zemlje.

- Regionalno posredovanje, Sirija

Trump je također tvrdio da i ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žele postići dogovor kako bi okončali rat između svojih zemalja, koji je počeo 2022. godine.

Trump je izrazio žaljenje zbog velikog broja žrtava, navodeći da je samo prošlog mjeseca poginulo 35.000 vojnika.

“Jednostavno ne želim da on ubija ljude“, rekao je, opisujući bojište kao visokotehnološki rat dronovima obilježen ekstremnim nasiljem.

“To je pokolj i to treba zaustaviti“, naglasio je američki predsjednik, ističući da sukob direktnije pogađa Evropu nego SAD jer okean dijeli SAD i Rusiju.

Trump je izrazio optimizam da je postizanje sporazuma moguće „uskoro“, naglašavajući da Erdogan trenutno pomaže u posredničkim naporima između Moskve i Kijeva.

Osim toga, Trump je pohvalio nevjerovatan posao koji je, prema njegovim riječima, novi sirijski lider Ahmad al-Sharaa uradio na stabilizaciji svoje zemlje u posljednjih 18 mjeseci.

“On je okupio cijelu zemlju“, rekao je američki predsjednik, koji bi se u srijedu trebao sastati sa Sharaom.

- Nesuglasice unutar NATO-a

Trump je izrazio veliko razočaranje drugim članicama NATO-a, posebno navodeći Francusku, Njemačku i Italiju, zbog odbijanja da pruže pomoć tokom rata s Iranom.

“Testirao sam da vidim hoće li biti tamo ili ne“, rekao je Trump.

“Možda ne bi ni prisustvovao samitu da ga nije ugostila Turska, gdje je moj prijatelj Erdogan veoma snažan lider“, dodao je Trump.

- Imigracija i energija kao egzistencijalni rizici za Evropu

Trump je izdao ozbiljno upozorenje u vezi s američkim vojnim prisustvom na kontinentu, navodeći da bi Washington potencijalno mogao povući sve vojnike iz Evrope.

“Evropa je veoma drugačije mjesto nego što je bila prije 20 godina“, rekao je američki predsjednik, dodajući da se regija suočava s egzistencijalnim rizicima povezanim s imigracijom i energijom.

“Ako ne budu pažljivi s te dvije stvari, više nećete imati Evropu“, upozorio je.

Američki predsjednik također je ponovio svoje interesovanje za kupovinu Grenlanda, tvrdeći da bi tom teritorijom trebale upravljati Sjedinjene Američke Države, a ne Danska.