Trump oštro kritikovao CNN i New York Times zbog izvještavanja o ratu u Iranu Američki predsjednik optužio NYT za „pobunjeničko“ izvještavanje, a CNN nazvao „glupim“

Američki predsjednik Donald Trump oštro je u četvrtak kritikovao The New York Times i CNN zbog njihovog izvještavanja o američko-izraelskom ratu protiv Irana, opisavši CNN kao „glup“ i tvrdeći da je izvještavanje ovog medija „pobunjeničko“ (ili „buntovničko“).

Trump je rekao da je „vojno obezglavio“ Iran, obraćajući se novinarima na događaju u Ovalnom uredu gdje je potpisao izvršnu naredbu usmjerenu na proširenje pristupa radnika penzionoj štednji, dok je istovremeno kritikovao napore demokrata da ograniče njegova ratna ovlaštenja.

„I svaki dan čitam o tome kako im dobro ide u vojnom smislu“, rekao je on. „Nemaju više ništa, gotovi su. A ipak čitam u The New York Timesu, vidim na glupom CNN-u — koji gledam samo zato što morate malo gledati neprijatelja“, kazao je američki predsjednik.

Trump je također naveo da su izvještaji ove dvije medijske kuće implicirali da Iran „pobjeđuje u ratu“, kritikovali njihovo izvještavanje o ratu.

„Ako čitate The New York Times — to je zapravo pobunjenički, po mom mišljenju“, rekao je on. „Čitate neke od ovih kolumnista, ali sve počinje od vrha. To je užasna stvar.“

Dodao je da ga nije „briga, i svi znaju činjenice. Mi desetkujemo tu zemlju.“

Ranije je uredništvo The New York Timesa sugerisalo da američka vojska „gubi svoju prednost“ u ratu s Iranom, tvrdeći da se taktički dobici nisu pretočili u ukupnu pobjedu i da bi mogli oslabiti poziciju Washingtona.