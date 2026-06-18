Trump očekuje „potpuni prekid vatre na svim frontovima“ na Bliskom istoku

Berk Kutay Gökmen
18. juni 2026.•Ažuriranje: 18. juni 2026.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da očekuje „potpuni prekid vatre na svim frontovima“ ubrzo nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku.
Sjedinjene Države su „posvećene miru i ohrabrujemo sve u regionu Bliskog istoka da ostanu posvećeni omogućavanju da se naši pregovori uspješno odvijaju“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social, osvrćući se na razgovore s Iranom nakon novog sporazuma.
„Očekujemo potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban, Hezbollah i Izrael“, naveo je Trump.
Dodao je da tržišta „pozitivno reaguju na pad cijena nafte i rast dionica“.