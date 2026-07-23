- Bijela kuća poručila da će civilna nuklearna saradnja sa Saudijskom Arabijom biti obustavljena ukoliko kraljevstvo ne normalizira odnose s Izraelom

Trump: Nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom uslovljen pristupanjem Rijada Abrahamovim sporazumima - Bijela kuća poručila da će civilna nuklearna saradnja sa Saudijskom Arabijom biti obustavljena ukoliko kraljevstvo ne normalizira odnose s Izraelom

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će sporazum o nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom biti uslovljen pristupanjem Rijada Abrahamovim sporazumima o normalizaciji odnosa s Izraelom.

"Dogovor o civilnoj nuklearnoj energiji (bez obogaćivanja materijala!) koji se sklapa između američkog Ministarstva energetike i Saudijske Arabije, a koji se odnosi isključivo na mirnodopsku upotrebu, poput onih koje već imaju Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati (i drugi), bit će odobren", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

On je naveo da sporazum u potpunosti zavisi od toga da Saudijska Arabija pristupi "veoma cijenjenim i uspješnim Abrahamovim sporazumima", dodajući da SAD nije protiv civilnih nuklearnih postrojenja.

Abrahamovi sporazumi predstavljaju sporazume o normalizaciji odnosa između Izraela i nekoliko muslimanskih zemalja, potpisane tokom Trumpovog prvog mandata. Do sada su im pristupili Bahrein, Maroko, Sudan i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je novinarima da su pregovori u toku s ciljem finaliziranja nuklearnog okvira i osiguranja pristupanja Rijada sporazumima o normalizaciji.

"Ako ne pristupe Abrahamovim sporazumima, sporazum otpada", upozorila je Leavitt, ističući da je predsjednik Trump i dalje fokusiran na proširenje, kako je navela, historijskog postignuća iz njegovog prvog mandata.

Na pitanje da li je izraelski premijer Benjamin Netanyahu tražio uključivanje odredbe kojom se nuklearni sporazum veže za Abrahamove sporazume, Leavitt je odgovorila, nije, koliko je ona upoznata s tim pitanjem.

Ona je naglasila da je riječ o civilnom nuklearnom sporazumu koji ne uključuje obogaćivanje urana, dodajući da je cilj omogućiti prioritetni pristup američkim kompanijama u okviru saudijskog nuklearnog programa, što bi, prema njenim riječima, koristilo američkim radnicima i lancima snabdijevanja.

Leavitt je proširenje Abrahamovih sporazuma opisala kao dugoročni cilj usmjeren na uspostavljanje stabilnog i mirnog Bliskog istoka.

Američki državni sekretar Marco Rubio ranije u četvrtak izjavio je da će sporazum proći proceduru odobrenja u Kongresu i da će sadržavati sigurnosne mehanizme.

"Svaki sporazum koji ćemo sklopiti s bilo kojom zemljom u svijetu o civilnoj nuklearnoj energiji imat će zaštitne mehanizme kako bi se osiguralo da se ne može pretvoriti u program proizvodnje nuklearnog oružja", rekao je Rubio novinarima na Filipinima.

Američko Ministarstvo energetike saopćilo je u srijedu da su SAD i Saudijska Arabija potpisale sporazum o nuklearnoj saradnji.

Prema navodima Ministarstva, sporazum, poznat kao "Sporazum 123", potpisali su američki ministar energetike Chris Wright i saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman, zajedno s bilateralnim sporazumom o zaštitnim mjerama.