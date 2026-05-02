Trump nazvao američku pomorsku blokadu Hormuškog moreuza vrlo profitabilnim poslom

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
02 Maj 2026•Ažuriranje: 02 Maj 2026
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u petak je opisao zapljenu iranskih brodova u Hormuškom moreuzu kao vrlo profitabilan posao, tvrdeći da je Washington preuzeo iranski teret i naftu u okviru blokade.
"Preuzeli smo teret. Preuzeli smo naftu, vrlo profitabilan posao. Ko bi rekao, pomalo smo kao pirati, ali se ne igramo", rekao je Trump na događaju u američkoj saveznoj državi Floridi.
Braneći blokadu, Trump je naveo da je Iran "godinama koristio Hormuški moreuz kao oružje, govorili su da će ga zatvoriti. Tako su ga zatvorili, a onda sam ga ja zatvorio za njih".
Govoreći o aktuelnim nuklearnim pregovorima s Iranom, Trump je izrazio sumnju u to da li je sporazum uopće poželjan.
"Iskreno, možda je bolje da uopće ne postignemo sporazum", rekao je, ali je kasnije dodao da se trenutna situacija ne može nastaviti.
Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su napade na Iran 28. februara, što je dovelo do iranskih odmazdi protiv američkih saveznika u Zaljevu i zatvaranja Hormuškog moreuza.
Primirje je proglašeno 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su uslijedili pregovori u Islamabadu 11. i 12. aprila, ali sporazum nije postignut.
Trump je kasnije jednostrano produžio primirje bez određivanja novog roka, na zahtjev Pakistana.
U međuvremenu, prema izvještajima, administracija Trumpa nastoji formirati međunarodnu koaliciju za obnovu pomorskog saobraćaja u Hormuškom moreuzu. Od 13. aprila, Sjedinjene Američke Države provode pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet u tom plovnom putu.