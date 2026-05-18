Trump navodno planira izgradnju trajnog helidroma u Bijeloj kući "Wall Street Journal" piše da je toplota izduvnih gasova helikoptera više puta oštetila travnjak Bijele kuće, ograničavajući upotrebu predsjedničke letjelice

Američki predsjednik Donald Trump navodno planira izgraditi trajni helidrom u Bijeloj kući kako bi se spriječila višekratna oštećenja na travnjaku uzrokovana slijetanjem helikoptera, prenosi Anadolu.

Toplota izduvnih gasova usmjerena prema dolje iz helikoptera VH-92A Patriot više puta je oštetila travu, ograničavajući upotrebu ove letjelice u Bijeloj kući, navodi se u izvještaju lista "Wall Street Journal" od ponedjeljka.

Kompanija Sikorsky i njena matična kuća, Lockheed Martin, navodno rade na mogućim rješenjima za ovaj problem.

Ovaj izvještaj uslijedio je nekoliko dana nakon što se Trump, tokom večere u Klubu u Ružičnjaku (Rose Garden Club), našalio da bi Bijelu kuću opisao vulgarnim riječima da nije bilo upozorenja prve dame Melanije Trump da se ponaša predsjednički. On se također požalio na strukturalne probleme u rezidenciji, uključujući stubove koji propadaju i okrnjeni gips.

Očekuje se da će helidrom biti najnovija modifikacija napravljena na kompleksu Bijele kuće tokom Trumpovog drugog mandata. Američki predsjednik također navodno planira da ovog ljeta izgradi helidrom i na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi.