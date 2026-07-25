Naredba poziva na obavještenja koja upućuju posjetioce na izvještaj Bijele kuće u kojem se tvrdi da muzej predstavlja "netačne" informacije o američkoj historiji, izvještavaju mediji

Trump naredio postavljanje znakova upozorenja ispred historijskog muzeja Smithsonian Naredba poziva na obavještenja koja upućuju posjetioce na izvještaj Bijele kuće u kojem se tvrdi da muzej predstavlja "netačne" informacije o američkoj historiji, izvještavaju mediji

Američki predsjednik Donald Trump naredio je saveznim zvaničnicima da postave znakove ispred Nacionalnog muzeja američke historije Smithsonian koji upozoravaju posjetioce na ono što je opisao kao "netačne" informacije koje je predstavila institucija, izvještavaju mediji u petak.

Direktiva citira izvještaj Bijele kuće od 162 stranice objavljen 4. jula pod nazivom "Spašavanje američke priče", koji optužuje muzej da je usvojio "ideološki okvir koji više ne tretira američku priču kao zajedničko nacionalno naslijeđe koje treba podučavati ili slaviti, već kao politički instrument za podjelu, obeshrabrivanje i obeshrabrivanje naših građana", prema CBS Newsu.

Prema naredbi, izvještaj tvrdi da rukovodstvo Smithsoniana smatra "američku historiju 'glavnim alatom' za unapređenje ideja socijalne pravde i radikalne transformacije našeg društva".

Trump se također osvrnuo na preporuku iz izvještaja da muzej iznad svakog ulaza istakne znakove na kojima piše: "Upozorenje: eksponate u ovom muzeju pripremili su ljudi koji ne žele da volite svoju zemlju."

Predsjednik je naložio saveznim zvaničnicima da postave privremene znakove duž pješačkih staza koje vode do muzeja, obavještavajući posjetioce o nalazima izvještaja i usmjeravajući ih na druge lokacije i resurse "za tačne informacije o američkoj historiji".

Iz muzeja su za CBS News rekli da nemaju komentare na izvršnu naredbu.