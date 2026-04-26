Trump: Napadač na večeri dopisnika Bijele kuće imao "mnogo mržnje u srcu"

Muhammed Yasin Güngör, Vesna Besic
26 April 2026•Ažuriranje: 26 April 2026
Američki predsjednik Donald Trump opisao je osumnjičenog za pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće kao osobu ispunjenu mržnjom i, prema njegovim riječima, vođenu antikršćanskim stavovima, javlja Anadolu.
U izjavi za Fox News rekao je da sadržaj navodnog manifesta osumnjičenog pokazuje duboku vjersku netrpeljivost.
"Imao je mnogo mržnje u srcu već dugo vremena", rekao je Trump, dodajući da je riječ o "snažno antikršćanskoj" motivaciji. Istakao je i da je porodica osumnjičenog bila svjesna njegovih problema te sugerisao da su ga "možda trebali ranije prijaviti vlastima".
"Mrzim takve osobe, bolesne i opasne. Takvi ljudi mijenjaju tok naše zemlje", rekao je Trump.
Govoreći o incidentu, Trump je pohvalio reakciju Tajne službe, navodeći da je napadač "trčao prema ulazu kao NFL igrač", ali da je zaustavljen prije nego što je uspio da prodre dalje u osigurani prostor.
Ponovo je istakao planove za izgradnju nove, visoko osigurane balske dvorane u kompleksu Bijele kuće, za koju je rekao da će imati neprobojno staklo i napredne sigurnosne sisteme, uključujući zaštitu od dronova.
Osumnjičeni, identificiran kao Cole Allen, uhapšen je u hotelu Washington Hilton. Prema riječima vršioca dužnosti državnog tužioca Todda Blanchea, zaustavljen je "neposredno prije probijanja sigurnosnog perimetra".
Istražitelji navode da su u hotelu pronađeni pisani materijali koji ukazuju na namjeru da cilja zvaničnike Trumpove administracije, kao i sadržaji na društvenim mrežama sa anti-Trump i antikršćanskim porukama.