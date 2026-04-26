Američki predsjednik kaže da je porodica osumnjičenog vjerovatno trebala da ga prijavi "malo snažnije"

Trump: Napadač na večeri dopisnika Bijele kuće imao "mnogo mržnje u srcu" Američki predsjednik kaže da je porodica osumnjičenog vjerovatno trebala da ga prijavi "malo snažnije"

Američki predsjednik Donald Trump opisao je osumnjičenog za pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće kao osobu ispunjenu mržnjom i, prema njegovim riječima, vođenu antikršćanskim stavovima, javlja Anadolu.



U izjavi za Fox News rekao je da sadržaj navodnog manifesta osumnjičenog pokazuje duboku vjersku netrpeljivost.

"Imao je mnogo mržnje u srcu već dugo vremena", rekao je Trump, dodajući da je riječ o "snažno antikršćanskoj" motivaciji. Istakao je i da je porodica osumnjičenog bila svjesna njegovih problema te sugerisao da su ga "možda trebali ranije prijaviti vlastima".

"Mrzim takve osobe, bolesne i opasne. Takvi ljudi mijenjaju tok naše zemlje", rekao je Trump.

Govoreći o incidentu, Trump je pohvalio reakciju Tajne službe, navodeći da je napadač "trčao prema ulazu kao NFL igrač", ali da je zaustavljen prije nego što je uspio da prodre dalje u osigurani prostor.

Ponovo je istakao planove za izgradnju nove, visoko osigurane balske dvorane u kompleksu Bijele kuće, za koju je rekao da će imati neprobojno staklo i napredne sigurnosne sisteme, uključujući zaštitu od dronova.

Osumnjičeni, identificiran kao Cole Allen, uhapšen je u hotelu Washington Hilton. Prema riječima vršioca dužnosti državnog tužioca Todda Blanchea, zaustavljen je "neposredno prije probijanja sigurnosnog perimetra".

Istražitelji navode da su u hotelu pronađeni pisani materijali koji ukazuju na namjeru da cilja zvaničnike Trumpove administracije, kao i sadržaji na društvenim mrežama sa anti-Trump i antikršćanskim porukama.