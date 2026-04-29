Američki predsjednik odlučio je nastaviti s gušenjem iranske ekonomije i izvoza nafte sprečavanjem plovidbe prema i iz njenih luka, navodi The Wall Street Journal

Trump naložio saradnicima da se pripreme za produženu blokadu Irana Američki predsjednik odlučio je nastaviti s gušenjem iranske ekonomije i izvoza nafte sprečavanjem plovidbe prema i iz njenih luka, navodi The Wall Street Journal

Američki predsjednik Donald Trump instruisao je svoje saradnike da se pripreme za produženu blokadu Irana, izvijestio je u utorak The Wall Street Journal, prenosi Anadolu.

Pozivajući se na američke zvaničnike, u izvještaju se navodi da se Trump na nedavnim sastancima odlučio za nastavak vršenja pritiska na iransku ekonomiju i izvoz nafte sprečavanjem transporta roba u i iz iranskih luka.

Zvaničnici su dodali da je on procijenio kako njegove druge opcije, nastavak bombardovanja ili povlačenje iz sukoba, nose veći rizik od održavanja blokade, stoji u izvještaju.

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su zajedničku ofanzivu protiv Irana 28. februara, što je potaknulo Teheran da odgovori udarima na ono što je opisao kao američke interese širom regije, od kojih su mnogi u zemljama Zaljeva.

Prekid vatre objavljen je 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su 11. i 12. aprila uslijedili pregovori u Islamabadu, ali su razgovori okončani bez dogovora.

Trump je kasnije izjavio da je primirje produženo na zahtjev Pakistana dok se čeka prijedlog Teherana.

On je u ponedjeljak signalizirao da je malo vjerovatno da će prihvatiti najnoviji prijedlog Irana za okončanje rata nakon što je Teheran predložio plan za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ostavljajući pitanja o svom nuklearnom programu za kasnije pregovore.