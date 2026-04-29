Trump naložio saradnicima da se pripreme za produženu blokadu Irana

Diyar Güldoğan
29 April 2026•Ažuriranje: 29 April 2026
Američki predsjednik Donald Trump instruisao je svoje saradnike da se pripreme za produženu blokadu Irana, izvijestio je u utorak The Wall Street Journal, prenosi Anadolu.
Pozivajući se na američke zvaničnike, u izvještaju se navodi da se Trump na nedavnim sastancima odlučio za nastavak vršenja pritiska na iransku ekonomiju i izvoz nafte sprečavanjem transporta roba u i iz iranskih luka.
Zvaničnici su dodali da je on procijenio kako njegove druge opcije, nastavak bombardovanja ili povlačenje iz sukoba, nose veći rizik od održavanja blokade, stoji u izvještaju.
Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su zajedničku ofanzivu protiv Irana 28. februara, što je potaknulo Teheran da odgovori udarima na ono što je opisao kao američke interese širom regije, od kojih su mnogi u zemljama Zaljeva.
Prekid vatre objavljen je 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su 11. i 12. aprila uslijedili pregovori u Islamabadu, ali su razgovori okončani bez dogovora.
Trump je kasnije izjavio da je primirje produženo na zahtjev Pakistana dok se čeka prijedlog Teherana.
On je u ponedjeljak signalizirao da je malo vjerovatno da će prihvatiti najnoviji prijedlog Irana za okončanje rata nakon što je Teheran predložio plan za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ostavljajući pitanja o svom nuklearnom programu za kasnije pregovore.