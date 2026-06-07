Trump nakon iranskog napada na Izrael: Dosta je raketa, vratite se za pregovarački stol

Muhammed Yasin Güngör
07. juni 2026.•Ažuriranje: 07. juni 2026.
Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je pozvao Iran da se vrati pregovorima nakon raketnog napada na Izrael, tvrdeći da bi konačni sporazum mogao biti postignut u roku od nekoliko dana, javlja Anadolu.
"Ispalili ste svoje rakete, dosta je. Vratite se za pregovarački stol i napravite dogovor", rekao je Trump za Fox News.
Američki predsjednik je rekao da bi sporazum s Teheranom mogao biti potpisan "u ponedjeljak, utorak ili srijedu sljedeće sedmice".
Iranski napad, čija su meta bili Haifa i Nazaret, bio je prvi na izraelskoj teritoriji od primirja 8. aprila i uslijedio je nakon izraelskog napada u Bejrutu ranije u nedjelju.
Trump je ranije rekao da je "uznemiren" stavom izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da se "stalno bori" s Libanom.