Američki predsjednik poručio Teheranu "dosta je", kaže da bi sporazum mogao biti potpisan već u ponedjeljak

Trump nakon iranskog napada na Izrael: Dosta je raketa, vratite se za pregovarački stol Američki predsjednik poručio Teheranu "dosta je", kaže da bi sporazum mogao biti potpisan već u ponedjeljak

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je pozvao Iran da se vrati pregovorima nakon raketnog napada na Izrael, tvrdeći da bi konačni sporazum mogao biti postignut u roku od nekoliko dana, javlja Anadolu.

"Ispalili ste svoje rakete, dosta je. Vratite se za pregovarački stol i napravite dogovor", rekao je Trump za Fox News.

Američki predsjednik je rekao da bi sporazum s Teheranom mogao biti potpisan "u ponedjeljak, utorak ili srijedu sljedeće sedmice".

Iranski napad, čija su meta bili Haifa i Nazaret, bio je prvi na izraelskoj teritoriji od primirja 8. aprila i uslijedio je nakon izraelskog napada u Bejrutu ranije u nedjelju.

Trump je ranije rekao da je "uznemiren" stavom izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da se "stalno bori" s Libanom.