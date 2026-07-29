Američki predsjednik tvrdi da su noćni napadi na proiranske milicije u Iraku izvedeni uz koordinaciju s iračkom vladom

Trump najavio snažne udare na Iran, ali poručio da će pregovori biti nastavljeni Američki predsjednik tvrdi da su noćni napadi na proiranske milicije u Iraku izvedeni uz koordinaciju s iračkom vladom

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Američke Države snažno uzvratiti Iranu zbog napada Teherana na američke snage u Jordanu, ali je poručio da će Washington istovremeno omogućiti nastavak pregovora.

U telefonskom razgovoru za Fox News Trump je rekao da su američki napadi izvedeni tokom noći na milicije povezane s Iranom u Iraku bili koordinirani s iračkom vladom.

Govoreći o iranskom napadu na Jordan, američki predsjednik je poručio da će SAD snažno udariti i da će Iran "dobiti batine".

O mogućnosti postizanja mirovnog sporazuma s Iranom Trump je rekao će im dopustiti da nastave razgovarati.

Ranije ove sedmice Trump je izjavio da Sjedinjene Američke Države vode dobre razgovore s Iranom i da postoji dobra šansa za postizanje dogovora, ali je upozorio da bi vojna operacija mogla biti nastavljena ukoliko pregovori ne uspiju.