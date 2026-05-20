Trump najavio razgovor s tajvanskim predsjednikom Laiem o sporazumu o naoružanju nakon sastanka s Xijem Radit ćemo na tome, problemu s Tajvanom, kazao je američki predsjednik nakon sastanka s kineskim kolegom na dvodnevnom samitu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da planira razgovarati s tajvanskim predsjednikom Lai Ching-teom o zaustavljenom paketu naoružanja nakon što je prošle sedmice u Pekingu održao razgovore sa svojim kineskim kolegom Xi Jinpingom, javlja Anadolu.

Trump nije precizirao kako će ići dalje s predloženom prodajom oružja vrijednom 14 milijardi dolara (12,9 milijardi eura), ali je rekao da "ima situaciju pod kontrolom".

"Razgovarat ću s njim. Razgovaram sa svima. Imamo tu situaciju vrlo dobro pod kontrolom. Imali smo odličan sastanak s predsjednikom Xijem. Bilo je nevjerovatno", rekao je Trump novinarima u zračnoj bazi Andrews.

"Radit ćemo na tome, problemu s Tajvanom", dodao je.

Paket naoružanja s Tajvanom, koji uključuje rakete i presretače protivzračne odbrane, mjesecima je zaustavljen u State Departmentu.

Očekivalo se da će se o ovom pitanju raspravljati tokom Trumpovog dvodnevnog samita sa Xijem u Pekingu, iako je bilo malo naznaka o tome kako su razgovori uticali na predloženu prodaju.

Dok se vraćao iz Kine, Trump je priznao da je s Xijem "vrlo detaljno" razgovarao o sporazumu o naoružanju s Tajvanom, naglasivši da mu je prioritet izbjegavanje još jednog rata.

"Donosit ću odluke, ali mislim, znate, da nam je posljednja stvar koja nam sada treba rat koji je udaljen 9.500 milja", rekao je.

Lai je ranije u srijedu rekao da "budućnost Tajvana ne smije biti određena vanjskim silama niti oteta strahom, podjelama ili kratkoročnim koristima".

Lai je preuzeo dužnost u maju 2024. nakon što je pobijedio na izborima ranije te godine. Njegov četverogodišnji mandat traje do 2028., ali njegova Demokratska progresivna stranka (DPP) ima manjinu u lokalnom zakonodavnom tijelu, što upravljanje čini ovisnim o međustranačkim pregovorima.

Ponovio je spremnost Tajvana da se angažuje s Kinom na "osnovi pariteta i dostojanstva", dok je odbacio ono što je opisao kao napore "jedinstvenog fronta" usmjerene na "utjecanje na javno mnijenje i potkopavanje demokratskih procesa".

Glasnogovornik Ureda za poslove s Tajvanom pri Državnom vijeću Kine rekao je da su Laijeve izjave "u potpunosti razotkrile njegovo hvalisavost i slabost" i optužio ga da promoviše "separatističke" stavove koji potkopavaju stabilnost između dva moreuza, prema novinskoj agenciji Xinhua.

Glasnogovornik Zhu Fenglian rekao je da se Lai "tvrdoglavo pridržavao separatističkog stava" od preuzimanja dužnosti i opisao ga kao "najveći izvor nestabilnosti" u regiji.

Peking je ponovio da postoji "jedna Kina" i da je Tajvan dio nje, naglašavajući da nikakve izjave ili akcije neće promijeniti ono što je nazvao "historijskim trendom ka ponovnom ujedinjenju".