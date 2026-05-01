Trump najavio povećanje carina na automobile iz EU-a na 25 posto

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u petak da će od naredne sedmice povećati carine na uvoz putničkih i teretnih vozila iz Evropske unije u Sjedinjene Američke Države na 25 posto.

Trump je u objavi na platformi Truth Social naveo da je razlog za ovakvu odluku to što Evropska unija, kako tvrdi, ne poštuje ranije dogovoreni trgovinski sporazum.

„Zadovoljstvo mi je objaviti da ću, na osnovu činjenice da se Evropska unija ne pridržava našeg u potpunosti dogovorenog trgovinskog sporazuma, sljedeće sedmice povećati carine koje se naplaćuju Evropskoj uniji za automobile i kamione koji dolaze u Sjedinjene Američke Države. Carina će biti povećana na 25 posto“, naglasio je Trump.

Ipak, dodao je da će uvoz biti oslobođen carine ukoliko se vozila proizvode unutar Sjedinjenih Američkih Država.

„U potpunosti je shvaćeno i dogovoreno da, ukoliko proizvode automobile i kamione u pogonima u SAD-u, neće biti carina“, poručio je Trump, istakavši da je u toku izgradnja brojnih automobilskih postrojenja u koje je uloženo više od 100 milijardi dolara, što je, kako navodi, rekord u historiji automobilske industrije.

Ove fabrike, u kojima će raditi američki radnici, bit će otvorene uskoro, a Trump je situaciju u američkoj privredi opisao kao neviđenu.

„Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju“, zaključio je Trump u svojoj objavi.