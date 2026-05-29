Trump najavio "konačnu odluku" o mogućem sporazumu s Iranom Imat ću sastanak u Situacijskoj sobi kako bih donio konačnu odluku, kazao je američki predsjednik o potencijalnom sporazumu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se u petak sastati sa zvaničnicima Bijele kuće kako bi donio "konačnu odluku" o predloženom sporazumu o okončanju rata s Iranom, javlja Anadolu.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je iznio nekoliko elemenata za koje je rekao da su uključeni u prijedlog, uključujući iransku obavezu da nikada neće dobiti nuklearno oružje i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za neograničenu komercijalnu plovidbu.

"Sada ću se sastati u Situacijskoj sobi kako bih donio konačnu odluku", napisao je Trump.

Američki predsjednik je rekao da će se od Irana tražiti da ukloni sve preostale mine u strateškom plovnom putu, dok će SAD ukinuti pomorsku blokadu brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka.

Trump je rekao i da će SAD iskopati i uništiti visoko obogaćeni nuklearni materijal zakopan u postrojenjima koja su bila meta američkih napada prošle godine u koordinaciji s Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

"Novac se neće razmjenjivati ​​do daljnjeg", dodao je, misleći na iranska sredstva zamrznuta u američkom finansijskom sistemu.

"O drugim stavkama, daleko manjeg značaja, postignut je dogovor."

Ove izjave su uslijedile dan nakon što su američki zvaničnici rekli da su na pragu sporazuma o produženju primirja za 60 dana i okviru za pregovore o teheranskom nuklearnom programu.

Potpredsjednik JD Vance izjavio je u četvrtak da su Washington i Teheran "vrlo blizu" potpisivanja memoranduma o razumijevanju, iako je upozorio da nekoliko pitanja ostaje neriješeno.

"Pregovaramo o nekoliko jezičnih tačaka. Ovdje smo postigli veliki napredak", rekao je Vance.

Prema detaljima koje je objavio Axios, a koje su za Anadolu potvrdili američki izvori, predloženi memorandum bi održao Hormuški moreuz otvorenim za komercijalnu plovidbu, zahtijevao od Irana da ukloni mine s plovnog puta i obavezao Teheran na pregovore o svojim aktivnostima obogaćivanja urana i zalihama visoko obogaćenog urana.

U izvještaju se navodi i da bi sporazum također predvidio razgovore o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznutih iranskih sredstava kao dio širih nuklearnih pregovora.