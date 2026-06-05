Samo želimo da budu lijepo vođena zemlja koja može prehraniti svoj narod. Pogledajte, to je propala država, kazao je američki predsjednik

Trump najavio fokus na Kubu poslije "završetka posla s Iranom" Samo želimo da budu lijepo vođena zemlja koja može prehraniti svoj narod. Pogledajte, to je propala država, kazao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da se njegova administracija namjerava više fokusirati na Kubu nakon što se pozabavi trenutnim ratom s Iranom, javlja Anadolu.

U razgovoru s novinarima u Bijeloj kući, Trumpa su pitali o situaciji na Kubi usred rastuće zabrinutosti zbog ekonomskih i humanitarnih uslova na otoku.

"Nekako se urušila, i mi ćemo se time pozabaviti čim završimo... Pobrinut ćemo se za Islamsku Republiku Iran. I čim to bude gotovo, na putu nazad, samo ćemo se nakratko zaustaviti", rekao je.

Izjava je uslijedila odmah nakon što je američko Ministarstvo finansija uvelo sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Diaz-Canelu.

Na pitanje da li su američke sankcije Kubi namijenjene ubrzanju njenog kolapsa, Trump je odgovorio "ne".

"Samo želimo da budu lijepo vođena zemlja koja može prehraniti svoj narod. Gledajte, to je propala država", rekao je.