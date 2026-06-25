Trump najavio da bi mogao učiniti nešto što bi Tursku učinilo vrlo sretnom po pitanju borbenih aviona

Diyar Güldoğan
25. juni 2026.•Ažuriranje: 25. juni 2026.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će vjerovatno poduzeti korak koji bi Tursku učinio “vrlo sretnom“ kada je upitan o zahtjevu Ankare za borbene avione F-35 i avionske motore.
Na pitanje da li ide u Tursku s velikom vrećom poklona, Trump je ukazao na članstvo Turske u NATO-u.
“Gledajte, on je član NATO-a. Neki ljudi ga ne smatraju, ali on to zaista jeste. On je snažan član NATO-a“, rekao je Trump tokom sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom u Bijeloj kući.
“Da, vjerovatno ću učiniti nešto što će ga učiniti vrlo sretnim“, dodao je.
Turska se priprema da ugosti lidere NATO-a na samitu u glavnom gradu Ankari 7. i 8. jula.
Rutte je, sa svoje strane, rekao da Turska ima ogromnu odbrambenu industrijsku bazu.
“Ljudi ne znaju koliko je Turska velika u vojnom smislu. Vrlo je snažna. Imaju mnogo naše opreme, vrlo snažnu vojsku, zahvaljujući njemu“, odgovorio je Trump.
Američki predsjednik je rekao da, da se samit ne održava u Turskoj i da ga ne organizuje Erdogan, misli da ne bi ni otišao na njega.
“Idem iz poštovanja prema predsjedniku Erdoganu“, rekao je Trump.