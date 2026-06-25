Američki predsjednik kazao da ide na predstojeći NATO samit u Ankari iz poštovanja prema predsjedniku Erdoganu

Trump najavio da bi mogao učiniti nešto što bi Tursku učinilo vrlo sretnom po pitanju borbenih aviona Američki predsjednik kazao da ide na predstojeći NATO samit u Ankari iz poštovanja prema predsjedniku Erdoganu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će vjerovatno poduzeti korak koji bi Tursku učinio “vrlo sretnom“ kada je upitan o zahtjevu Ankare za borbene avione F-35 i avionske motore.

Na pitanje da li ide u Tursku s velikom vrećom poklona, Trump je ukazao na članstvo Turske u NATO-u.

“Gledajte, on je član NATO-a. Neki ljudi ga ne smatraju, ali on to zaista jeste. On je snažan član NATO-a“, rekao je Trump tokom sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom u Bijeloj kući.

“Da, vjerovatno ću učiniti nešto što će ga učiniti vrlo sretnim“, dodao je.

Turska se priprema da ugosti lidere NATO-a na samitu u glavnom gradu Ankari 7. i 8. jula.

Rutte je, sa svoje strane, rekao da Turska ima ogromnu odbrambenu industrijsku bazu.

“Ljudi ne znaju koliko je Turska velika u vojnom smislu. Vrlo je snažna. Imaju mnogo naše opreme, vrlo snažnu vojsku, zahvaljujući njemu“, odgovorio je Trump.

Američki predsjednik je rekao da, da se samit ne održava u Turskoj i da ga ne organizuje Erdogan, misli da ne bi ni otišao na njega.

“Idem iz poštovanja prema predsjedniku Erdoganu“, rekao je Trump.