Sirija je postala veoma stabilna, rekao je Trump tokom sastanka sa sirijskim predsjednikom Al-Sharaom u Ankari

Trump najavio da će vjerovatno ukloniti Siriju s liste država koje podržavaju terorizam Sirija je postala veoma stabilna, rekao je Trump tokom sastanka sa sirijskim predsjednikom Al-Sharaom u Ankari

ANKARA (AA) – Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će vjerovatno ukloniti Siriju s američke liste država koje podržavaju terorizam.

“Mislim da hoću. Zašto ne bih?“, rekao je Trump odgovarajući na pitanje da li će ukloniti Siriju s liste država koje podržavaju terorizam.

Njegova izjava uslijedila je tokom sastanka s predsjednikom Sirije Ahmedom al-Sharaaom na marginama samita NATO-a u glavnom gradu Turske Ankari.

Trump je rekao da je al-Sharaa uradio odličan posao.

“To je dobro pitanje. Da, hoću“, dodao je.

Trump je rekao da je Sirija postala „veoma stabilna“.

“Zaista je stabilizirana i ponosni smo zbog toga“, kazao je.

Pohvale sirijskom rukovodstvu

Trump je tokom sastanka iznio velike pohvale za al-Sharau, pripisujući mu zasluge za brzo i uspješno ujedinjenje zemlje.

“Uradio je zaista fantastičan posao kao predsjednik. Ujedinio je zemlju u veoma kratkom periodu“, rekao je američki predsjednik, opisujući sirijskog lidera kao snažnu osobu koju svi poštuju.

Osvrćući se na tranziciju u zemlji, Trump je naveo da je situacija u početku bila pravi haos i veoma neujedinjena zemlja, prije nego što je nova administracija uspjela da je ujedini.

“Ukidanje sankcija zemlji zaista je, mislim, bilo veliki podsticaj. Ponosni smo na posao koji on radi“, rekao je Trump.

Regionalna sigurnost i Hezbollah



Govoreći o vojnoj koordinaciji, američki predsjednik je sugerirao da bi nova sirijska vlada mogla imati ulogu u suzbijanju regionalnih prijetnji.

Na pitanje da li bi Sirija mogla pomoći u borbi protiv Hezbollaha, Trump je odgovorio da bi Damask mogao pomoći.

“Mogli bi pomoći. Vidjet ćemo. Mislim da ostvarujemo veliki napredak“, rekao je.

Trump je rekao da je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom o povlačenju Tel Aviva iz južnog Libana.

“Mislim da oni to žele“, rekao je, tvrdeći da se Izrael dobro slaže s Libanom.