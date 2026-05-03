Trump najavio da će SAD iz Njemačke povući znatno više od 5.000 vojnika

Predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da Sjedinjene Američke Države planiraju smanjiti svoje vojno prisustvo za znatno više od 5.000 vojnika nakon odluke o smanjenju snaga u Njemačkoj.

"Znatno ćemo smanjiti i smanjujemo mnogo više od 5.000", rekao je Trump novinarima u američkoj saveznoj državi Florida kada je upitan o potezu povlačenja trupa iz Evrope.

Pentagon je u petak najavio smanjenje u Njemačkoj, najvećem američkom vojnom čvorištu u Evropi, dok su neslaganja oko rata u Iranu i carina produbila tenzije između Washingtona i njegovih evropskih saveznika.

Šef američke odbrane naredio je povlačenje približno 5.000 vojnika iz Njemačke, rekao je glasnogovornik Pentagona u petak.

Ovaj potez uslijedio je nakon Trumpovih izjava koje ukazuju da Washington preispituje svoje vojno prisustvo u Njemačkoj. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz kritikovao SAD zbog nedostatka jasne izlazne strategije u ratu u Iranu, tvrdeći da su Amerikanci bili poniženi od strane iranskog rukovodstva tokom pregovora.

U međuvremenu, predsjedavajući odbora za oružane snage Predstavničkog doma i Senata izrazili su zabrinutost zbog ove odluke.

"Veoma smo zabrinuti zbog odluke o povlačenju američke brigade iz Njemačke", naveli su senator Roger Wicker i zastupnik Mike Rogers u saopćenju u subotu.